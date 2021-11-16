В 2021 году на ремонт и строительство дорог Башкирии выделили 8,7 млрд рублей

В 2021 году на ремонт и строительство дорог Башкирии из федерального бюджета было выделено 8,7 млрд рублей

В 2021 году на ремонт и строительство дорог Башкирии из федерального бюджета было выделено 8,7 млрд рублей. Об этом сегодня, 16 ноября, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы строим крупные объекты – Восточный выезд из Уфы, автодорогу «Бирск – Тастуба – Сатка». На 1 млрд 713 млн рублей реализуем нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в городах и селах нашей республики, – рассказал руководитель региона.

Сегодня Хабиров находится на московском форуме «Транспортная неделя». Там делегация из Башкирии презентует несколько инфраструктурных проектов, среди которых:

– «Восточный выезд» из Уфы;

– Уфимское железнодорожное кольцо;

– реконструкция железнодорожного вокзала на станции «Уфа»;

– железнодорожная ветка «Сибай - Подольск - Сара»;

– мост через реку Белую в створе улицы Интернациональной в Уфе;

– трасса «Бирск – Тастуба – Сатка».