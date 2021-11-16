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Общество16 ноября 2021 12:28

МЧС: на Башкирию надвигается метель

Видимость на дорогах сократится
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии поднимется метель

В Башкирии поднимется метель

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 17 ноября, в Башкирии ожидается метель. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Со ссылкой на синоптиков, в экстренном ведомстве рассказали, что метель поднимется местами по республике при усилении ветра до 18 метров в секунду. Помимо этого, на проводах и деревьях возможно отложение мокрого снега. На дорогах возникнет снежный накат и заносы, а также гололедица. Видимость на трассах во время метели сократится до 500 и менее метров.

Напомним, накануне Башгидромет сообщил, что на этой неделе в регионе прогнозируются перепады температур.