МЧС: на Башкирию надвигается метель

В Башкирии поднимется метель Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 17 ноября, в Башкирии ожидается метель. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Со ссылкой на синоптиков, в экстренном ведомстве рассказали, что метель поднимется местами по республике при усилении ветра до 18 метров в секунду. Помимо этого, на проводах и деревьях возможно отложение мокрого снега. На дорогах возникнет снежный накат и заносы, а также гололедица. Видимость на трассах во время метели сократится до 500 и менее метров.

Напомним, накануне Башгидромет сообщил, что на этой неделе в регионе прогнозируются перепады температур.