Женщина признала, что не следила за детьми

В Уфе будут судить 20-летнюю мать, которая морила голодом троих детей и содержала их в условиях антисанитарии. Ее привлекут к ответственности по уголовному делу о «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением». Об этом сообщила региональная прокуратура.

– Мать троих детей в возрасте от одного года до трех лет распивала спиртные напитки, не занималась их воспитанием, содержанием и обучением. Малолетние были лишены возможности регулярно питаться. – Из-за отсутствия должного ухода у детей образовались хронические заболевания.

В надзорном ведомстве отметили, что молодая женщина ранее неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Меры профилактики со стороны органов опеки проблему не решили – уфимка продолжала вести аморальный образ жизни. В итоге детей у нее забрали – сейчас они находятся в приюте. Обвиняемая признала вину в преступлении.