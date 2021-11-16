При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла пожилая супружеская пара

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 16 ноября, в башкирской деревне Шингак-Куль Чишминского района загорелся жилой бревенчатый дом. В нем погибла пожилая супружеская пара. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тревожный вызов о пожаре поступил на пульт диспетчера аварийной службы с 00:24. Спасатели локализовали огонь в 00:58 и ликвидировали открытое горение в 01:15.

– К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены погибшие мужчина, 1939 г.р. и женщина, 1943 г.р., – передали в МЧС.

В причинах и обстоятельствах инцидент разбирается дознаватель.