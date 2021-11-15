Житель Башкирии убил отца и закопал в лесу, а потом объявил его в розыск

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

45-летний житель села Сейтяково Балтачевского района предстанет перед судом за жесткое убийство собственного отца, долгое время считавшегося пропавшим без вести.

Как рассказали следователи, 9 июня в отделение полиции пришел мужчина и заявил о пропаже 80-летнего отца. Он рассказал, мол, тот уехал еще 30 мая на велосипеде и не вернулся. Сыщики совместно с оперативниками внимательно осмотрели все окрестности, опросили соседей и других родственников, которые рассказали, что сын часто ссорился с отцом. А сожительница 45-летнего мужчины призналась, что именно он убил отца и спрятал тело в лесу. Когда труп пенсионера обнаружили, сельчанин чистосердечно во всем сознался.

На допросе мужчина заявил, что вечером 30 мая снова поссорился с отцом, после чего он избил его, а потом ударил кирпичом по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте, а его сын засунул труп в багажник машины, вывез в лес и закопал. Когда о пропавшем пожилом мужчине начали спрашивать соседи, он всем рассказал, что отец пропал, а для правдоподобности даже обратился в полицию.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе регионального Следкома.