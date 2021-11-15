Хабиров: переписью в Башкирии было охвачено 4,1 млн жителей

Перепись началась 15 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Всероссийской переписью населения-2021 в республике было охвачено 4,1 млн жителей. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве 15 ноября.

– Это [перепись] действительно очень большая государственная задача, – отметил руководитель региона. – Благодаря дотошной переписи, мы за «четыре сто» [4 млн 100 тыс. человек] перевалили. Это предварительная информация.

Руководитель Башстата Акрам Ганиев на совещании отметил, что республика «вошла в число лидеров по участию населения в переписи». Башкирия сохранила седьмое место в стране по численности населения.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила по всей стране с 15 октября по 14 ноября. В регионе в эту работу было включено более 7,4 тыс. переписчиков и 1,2 тыс. контролеров.