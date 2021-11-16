В двух городах Башкирии выявлено три участка на 21 тыс. кв. м. для строительства жилья

фото: Росреестр РБ

В башкирских городах Дюртюли и Туймазы выявлено три земельных участка площадью в 21 тысячу квадратных метров, перспективных для строительства многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росреестра.

– На сегодняшний день […] выявлено 43 земельных участка в городах Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Салават, Нефтекамск, Белебей, Туймазы, Мелеуз, Дюртюли, Кумертау, Давлеканово и Янаул, общей площадью около 4,5 млн кв. м, – рассказал руководитель Росреестра по Башкирии Петр Клец.

Он добавил, что на семи выявленных участках строительство уже ведется. Информация по остальным территориям отображается на публичной кадастровой карте. Анализ эффективности земельных участков позволяет поддерживать строительную отрасль в регионе и обеспечить стабильность на рынке жилья.