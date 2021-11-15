Уже скоро Радий Хабиров улетит в Беларусь

Радий Хабиров подтвердил намерение посетить соседнее государство на оперативном совещании в правительстве

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время делегация башкирских чиновников отправится в рабочую поездку в республику Беларусь. Информацию о предстоящем официальном визите Хабирова в Минск «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе главы региона.

В рамках официального визита у главы Башкирии запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Предварительное согласие на двухстороннюю встречу было получено накануне. На данный момент известно лишь, что поездка Радия Хабирова в Минск состоится в декабре.

Напомним, ранее официальная делегация Башкирии посещала столицу Казахстана Астану. Там представители республики встречались с руководством соседнего государства и обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества в различных отраслях экономики.