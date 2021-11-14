В микрорайоне Башкирии за вечер дважды прорвало трубопровод – жители остались без воды

Жителям без воды посоветовали набирать ее в колонке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне РТС башкирского села Учалы дважды за вечер 9 ноября прорвало трубопровод. Местные жители остались без воды. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в центре управления республикой.

Как передали в администрации сельсовета, прорывы возникли на улицах Давлетшиной и Гарипова. Для устранения ЧП необходима замена трубы на двух участках.

– 12 ноября бригада МУП «Коммунальщик» проложила новую трубу на улице Давлетшиной. Сегодня, 14 ноября, водоснабжение будет восстановлено, – передали в ЦУРе. – Для замены трубы по улице Гарипова отключение потребуется только на время переключения, ориентировочно 15 ноября на 4-5 часов.

В ведомстве добавили, что «в пределах 500 метров» от домов, где прекратилась подача воды, «есть действующие колонки».