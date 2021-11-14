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Происшествия14 ноября 2021 13:18

Уфимка лишилась более 2 млн рублей после звонка незнакомки

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Потерпевшей позвонили с неизвестного номера, и женский голос в трубке представился сотрудником банка

Потерпевшей позвонили с неизвестного номера, и женский голос в трубке представился сотрудником банка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Уфы потеряла более двух миллионов рублей, доверившись телефонной мошеннице. Об этом сообщило республиканское МВД.

Накануне 42-летняя горожанка обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера, и женский голос представился сотрудником банка. Незнакомка сказала, что от имени потерпевшей пытаются оформить кредит.

– Под предлогом отмены кредитной заявки, злоумышленница убедила потерпевшую перевести со своего банковского счета денежные средства – а это более 2 миллионов рублей – на указанный мошенниками счет, – передали в правоохранительном ведомстве.

После перевода женщина позвонила в «банк», но там больше не брали трубку. МВД по факту мошенничества возбудило уголовное дело.