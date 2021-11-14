Расходы жителей Башкирии на коммуналку выросли на 2 млрд рублей

Жители Башкирии потратили на коммунальные услуги почти 40 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расходы жителей Башкирии на коммунальные услуги с января по сентябрь 2021 года выросли более чем на 2 млрд рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Башстата.

По данным статистиков, если за девять месяцев прошлого года совокупная плата за коммуналку составила 37,5 млрд рублей, то в текущем – уже 39,6 млрд. Доля этой строки расходов в общей структуре трат занимает 22,3% – больше, чем любые другие услуги. Второе место по объему расходов занимают телекоммуникационные услуги (26,6 млрд руб.: +6% или +1,2 млрд руб. к 2020 году), третье – медицинские (26,2 млрд руб.: +17% или +4,8 млрд рублей).

Между тем почти в два раза увеличились траты на туризм (1,8 млрд руб.: +900 млн руб.) и в 1,6 раза – на гостиницы и временное жилье (1,7 млрд руб.: +700 млн руб.).

Всего с января по сентябрь на платные услуги жителям республики пришлось потратить 178,2 млрд рублей (+17 млрд руб. или +6,5% к тому же периоду 2020-го).