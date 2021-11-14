Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2021 9:26

Расходы жителей Башкирии на коммуналку выросли на 2 млрд рублей

Всего на платные услуги граждане республики потратили почти 180 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Башкирии потратили на коммунальные услуги почти 40 млрд рублей

Жители Башкирии потратили на коммунальные услуги почти 40 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расходы жителей Башкирии на коммунальные услуги с января по сентябрь 2021 года выросли более чем на 2 млрд рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Башстата.

По данным статистиков, если за девять месяцев прошлого года совокупная плата за коммуналку составила 37,5 млрд рублей, то в текущем – уже 39,6 млрд. Доля этой строки расходов в общей структуре трат занимает 22,3% – больше, чем любые другие услуги. Второе место по объему расходов занимают телекоммуникационные услуги (26,6 млрд руб.: +6% или +1,2 млрд руб. к 2020 году), третье – медицинские (26,2 млрд руб.: +17% или +4,8 млрд рублей).

Между тем почти в два раза увеличились траты на туризм (1,8 млрд руб.: +900 млн руб.) и в 1,6 раза – на гостиницы и временное жилье (1,7 млрд руб.: +700 млн руб.).

Всего с января по сентябрь на платные услуги жителям республики пришлось потратить 178,2 млрд рублей (+17 млрд руб. или +6,5% к тому же периоду 2020-го).