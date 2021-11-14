Башкирский суд запретил сайты с пропагандой «философии гопников и пацанских понятий»

Информация на сайтах была признана запрещенной Фото: Анастасия Осипова

Дюртюлинский районный суд Башкирии по заявлению прокуратуры распорядился ограничить доступы на сайты, где пропагандировалась «философия гопников и пацанские понятия». Об этом сообщила пресс-служба суда.

– В ходе проведенного мониторинга установлено, что в сети […] размещены информационные материалы, содержание которых побуждает подростков к совершению антиобщественных действий и преступлений. пропагандирует среди молодежи образ жизни, философию "гопников" и "пацанские понятия", романтизацию криминального образа жизни и установления взаимоотношений в обществе на правах сильного, – передал госорган.

В суде отметили, что на сайты мог зайти кто угодно – доступ был свободным и не требовал предварительной регистрации. В итоге информация на ресурсах была признана запрещенной к распространению в России. Сетевые адреса теперь находятся в соответствующем реестре Роскомнадзора.