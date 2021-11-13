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Общество13 ноября 2021 17:17

В Башкирии не будут продлевать школьные каникулы

Ребята вернутся на учебу уже на следующей неделе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Школы в Башкирии продолжат работать в очном формате

Школы в Башкирии продолжат работать в очном формате

Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники Башкирии вернутся на учебу 15 ноября.

Напомним, что школьникам Башкирии добавили еще одну дополнительную неделю каникул из-за ситуации с распространением коронавируса. Власти республики посчитали, что после окончания нерабочей недели дети могут начать заражать друг друга в школах. Таким образом, дети отдыхали от учебы и в период с 8 по 12 ноября.

Но уже 15 ноября школьники вернутся к привычному формату обучения. Портал «Ufatime.ru» сообщает, что власти Башкирии решили не продлевать каникулы.

По всей видимости, в очном режиме в Башкирии будут работать и вузы с ссузами.