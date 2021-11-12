Жительница Башкирии до смерти забила своего мужа поленом в бане

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Зианчуринском районе Башкирии следователи раскрыли преступление, совершенное 9 лет назад. В 2012 году 52-летнего жителя деревни Исянгулово нашли мертвым в собственной бане. Вскрытие показало, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Его жена утверждала, что в ту ночь она вместе с дочерью спала в доме и не слышала ничего подозрительного. В итоге все пришли к мнению, что сельчанин просто поскользнулся, упал и сам ударился головой.

Вот только следователям обстоятельства дела показались довольно странными и запутанными, и в 2021 году они решили вновь к нему вернуться. Сыщики заново опросили родственников и друзей погибшего – тут-то и выяснилось, что супругу мужчины в деревне все побаиваются. Она и ударить может, и в драку кидается. Вскоре удалось и добыть улики, подтверждающие, что женщина имеет прямое отношение к смерти супруга. Под тяжестью собранных доказательств она не стала отпираться и призналась в содеянном.

- Cледователи повторно проанализировали материалы уголовного дела, допросили родственников и знакомых потерпевшего, проверили их алиби. В результате установлены свидетели, которые изобличили жену потерпевшего в совершенном преступлении, - отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

- По предварительной версии, они с супругом распивали дома спиртные напитки. Между ними возник скандал на бытовом уровне и подозреваемая ударила поленом потерпевшего по голове, мужчина упал, а утром родственники нашли его бездыханное тело, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас в отношении 60-летней сельчанки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Расследование преступления продолжается.