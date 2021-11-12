В Стерлитамаке открылись сразу три пункта вакцинации для пенсионеров

фото: Минздрав РБ

В башкирском городе Стерлитамаке открылись сразу три пункта вакцинации от коронавируса для граждан старше 65 лет. Об этом 11 ноября сообщил региональный Минздрав.

Пункты вакцинации против COVID-19 расположены в:

– корпусе №2 стационара поликлиники по улице Голикова, 28. Вход со стороны приемного покоя. График работы – ежедневно с 12:00 до 16:00;

– городской больнице №2 по улице Салавата Юлаева, 2 на базе действующего прививочного пункта. График работы – понедельник-пятница с 11:00 до 13:00;

– санатории «Березка» по улице Революционной, 4а. График работы – понедельник-пятница с 12:00 до 16:00.

Главврач больницы №2 Эльвира Гильванова отметила, что пенсионеры в указанных пунктах вакцинации могут привиться «в полной безопасности». Непосредственно в больнице пожилые люди могут получить консультацию и допуск на процедуру от врача-гериатра.