Стало известно, какие виды рака наиболее часто встречаются у жителей Башкирии

Врачи рекомендуют женщинам регулярно проходить маммографию для профилактики рака

В региональном Роспотребнадзоре, изучив данные Республиканского клинического онкологического диспансера, назвали самые распространенные виды рака, встречающиеся у жителей республики. На первом месте по частоте случаев оказался рак молочной железы (12,5% и 31,3 случая на 100 тысяч населения в 2020 году), на втором – злокачественные опухоли трахеи, легких и бронхов (9,7%), на третьем – новообразования кожи (8,6%). Завершают пятерку самых распространенных онкозаболеваний – рак ободочной и прямой кишки (7,5% и 6,7% соответственно), а также желудка (6,5%).

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в целом по республике за 5 лет снизилось число новых случаев рака, но при этом выросла смертность на 3,5%. Так, за прошлый год в республике от онкозаболеваний скончались 6188 человек.