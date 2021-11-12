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Общество12 ноября 2021 6:47

Стало известно, какие виды рака наиболее часто встречаются у жителей Башкирии

На первом месте оказался рак молочной железы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Врачи рекомендуют женщинам регулярно проходить маммографию для профилактики рака

Врачи рекомендуют женщинам регулярно проходить маммографию для профилактики рака

В региональном Роспотребнадзоре, изучив данные Республиканского клинического онкологического диспансера, назвали самые распространенные виды рака, встречающиеся у жителей республики. На первом месте по частоте случаев оказался рак молочной железы (12,5% и 31,3 случая на 100 тысяч населения в 2020 году), на втором – злокачественные опухоли трахеи, легких и бронхов (9,7%), на третьем – новообразования кожи (8,6%). Завершают пятерку самых распространенных онкозаболеваний – рак ободочной и прямой кишки (7,5% и 6,7% соответственно), а также желудка (6,5%).

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в целом по республике за 5 лет снизилось число новых случаев рака, но при этом выросла смертность на 3,5%. Так, за прошлый год в республике от онкозаболеваний скончались 6188 человек.