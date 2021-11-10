Главврач РДКБ Рустэм Ахметшин стал депутатом башкирского парламента

фото: Рустэм Ахметшин // vk.com

Главный врач республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Рустэм Ахметшин занял кресло депутата от «Единой России» в башкирском парламенте. Постановление о передаче вакантного мандата приняла республиканская ЦИК. Ахметшин заменил в Госсобрании-Курултае однопартийца Тагира Гизатуллина, который подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

– Рустэм Закиевич был депутатом в прошлом, пятом созыве, – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. – Вся его профессиональная деятельность связана со сбережением здоровья детей. Сегодня, в условиях пандемии, распространения нового штамма, его опыт будет востребован в работе парламента.

Предполагается, что Ахметшин войдет в парламентский комитет по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов.

Рустэму Ахметшину 58 лет. Он окончил Башкирский государственный медицинский институт и Башкирский государственный университет. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач России и Башкирии. Главврачом РДКБ работает с 2008 года.