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Здоровье10 ноября 2021 10:36

В Башкирии новый антирекорд по новым случаям COVID-19 – 676 зараженных за сутки

Число жертв инфекции превысило 2,9 тысячи человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Переболели коронавирусом 81 837 жителей республики, 671 из них выписался за день

Переболели коронавирусом 81 837 жителей республики, 671 из них выписался за день

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки выявлено 676 жителей, зараженных коронавирусом. Для республики это новый антирекорд (предыдущий максимум – 675 заболевших – был зарегистрирован 4 ноября). С начала пандемии в регионе зафиксировано более 92,8 тысячи случаев инфицирования.

Число умерших от COVID-19 увеличилось на 35 человек и приближается в трехтысячной отметке – за все время инфекция унесла жизни 2 909 пациентов. Переболели коронавирусом 81 837 жителей республики, 671 из них выписался за день.

Первый компонент вакцины получили 1,76 млн человек, полностью привились 1,44 млн.