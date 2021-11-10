До 500 тысяч рублей! Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе

Самая высокооплачиваемая работа в Уфе предусматривает зарплату в 500 тысяч рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе за ноябрь. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob

Самое заманчивое предложение в башкирской столице на данный момент – работа главным инженером в нефтегазовой компании за 500 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит выполнение плановых показателей по добыче нефти и газа, а также сбыта нефтепродуктов. На предприятии обещают социальные выплаты и компенсацию трат на жилья для переезжающих.

Второе место в топе высокооплачиваемых вакансий занимает должность программиста «1C» с заработной платой от 110 тысяч рублей в месяц. Сотруднику нужно будет участвовать в анализе требований заказчика, контролировать качество программного кода, выполнять тестирование и заниматься документацией. Компания предоставит офис, корпоративные скидки и образование.

Еще одно доходное предложение – продакт-менеджер с минимальным окладом в 100 тысяч рублей. Помимо высокой зарплаты, сотрудника обеспечат бесплатным питанием, корпоративным транспортом, оплатой мобильной связи и курсов изучения английского языка, чтобы ездить в командировки по Европе.

Зарплату в 100 тысяч рублей также обещают начальнику юридического отдела крупной компании по производству офисной мебели. Чуть меньше – 85 тысяч рублей плюс премии за результативность – сможет получать супервайзер.