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Общество10 ноября 2021 8:33

Башкирия отменит обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Депутаты местного парламента рассмотрят законопроект в первом чтении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Освобождение автовладельца от обязанности проходить диагностику перед заключением договора ОСАГО не означает отмену техосмотра вообще

Освобождение автовладельца от обязанности проходить диагностику перед заключением договора ОСАГО не означает отмену техосмотра вообще

Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирский парламент в первом чтении рассмотрят законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для оформления ОСАГО. Таким образом кодекс республики о безопасности дорожного движения будет приведен в соответствие с федеральным законодательством.

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев подчеркнул, что освобождение автовладельца от обязанности проходить диагностику перед заключением договора ОСАГО не означает отмену техосмотра вообще.

– Мы лишь упрощаем для автовладельцев саму процедуру заключения договора страхования, поскольку нет никакого смысла привязывать дату техосмотра к дате получения страхового полиса, – пояснил парламентарий. – А необходимость регулярно проходить техосмотр и устранять неполадки остается.

Толкачев добавил, что в случае ДТП из-за неисправного автомобиля страховка не будет работать. Страховая компания взыщет оплаченный ущерб с виновника аварии через суд.