Башкирия отменит обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Освобождение автовладельца от обязанности проходить диагностику перед заключением договора ОСАГО не означает отмену техосмотра вообще Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирский парламент в первом чтении рассмотрят законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для оформления ОСАГО. Таким образом кодекс республики о безопасности дорожного движения будет приведен в соответствие с федеральным законодательством.

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев подчеркнул, что освобождение автовладельца от обязанности проходить диагностику перед заключением договора ОСАГО не означает отмену техосмотра вообще.

– Мы лишь упрощаем для автовладельцев саму процедуру заключения договора страхования, поскольку нет никакого смысла привязывать дату техосмотра к дате получения страхового полиса, – пояснил парламентарий. – А необходимость регулярно проходить техосмотр и устранять неполадки остается.

Толкачев добавил, что в случае ДТП из-за неисправного автомобиля страховка не будет работать. Страховая компания взыщет оплаченный ущерб с виновника аварии через суд.