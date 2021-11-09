Уфимские ученые обозначили главные факторы для прогноза выживаемости больных с коронавирусом на ИВЛ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уфимские из БГМУ ученые обозначили главные факторы для прогноза выживаемости больных с коронавирусом на ИВЛ. Как рассказали изданию «Известия» специалисты, в исследование вошли около 200 человек с тяжелыми случаями заболевания ковидом.

– Мы провели сравнительный анализ ряда клинико-демографических переменных среди выживших и умерших пациентов, которым проводилась ИВЛ. Умершие пациенты чаще были мужчинами и исходно имели статистически значимо более высокие баллы по шкале шкала для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), значения отношения числа нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 (ИЛ-6) в крови», – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи клиники БГМУ Ильдар Галимов.

Баллы по шкале SOFA выставляют на основе оценки дисфункции дыхательной, коагуляционной, печеночной, сердечно-сосудистой, неврологической, почечной систем организма. Ростом показателя означает ухудшение состояния больного.

Ученые из Уфы определили три главных фактора для прогноза выживаемости на ИВЛ: балл по шкале (SOFA), количество нейтрофилов по отношению к лимфоцитам (отражает информацию об очаге воспаления) и число количества провоспалительных цитокинов (отражает информацию об цитокиновом шторме). Когда эти показатели достигают высоких отметок – прогноз наименее благоприятен. Помимо прочего медицинский персонал должно насторожить отсутствие значительной положительной динамики от проводимой интенсивной терапии в течение срока до трех суток.