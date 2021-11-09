В Ленобласти обнаружили труп жителя Башкирии с разбитой головой

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело

В Кингисеппском районе Ленинградской области 8 ноября был обнаружен труп уроженца Башкирии с разбитой головой. Об этом сообщила Мойка78.

На тело погибшего в лесу недалеко от своего дома наткнулся житель Кингисеппа. Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность покойного – им оказался 40-летний гражданин Башкирии, который работал электромонтером. На его голове – в районе переносицы – специалисты зафиксировали черепно-мозговую травму. Рядом с телом были раскиданы стеклянные бутылки, дорожная сумка, одежда и паспорт.

Полиция направила труп в морг для установления причины смерти. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.