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Происшествия9 ноября 2021 8:12

На трассе в Башкирии при столкновении «Лады» и Hyundai погиб мужчина

Он сидел за рулем отечественного авто и скончался в больнцие
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Вечером 8 ноября на трассе в Чекмагушевском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погиб человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 36 километре автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы: столкнулись встречные «Лада Ларгус» и Hyundai Creta. За рулем отечественной машины находился 63-летний местный житель – от полученных травм он скончался в больнице. В аварии также пострадала 18-летняя пассажирка иномарки, однако ее жизни, по предварительным данным, ничего не угрожает.

– Автомобиль [«Ларгус»] резко взял влево. Во избежание удара я решил вывернуть руль вправо, но произошло ДТП, – рассказал 29-летний водитель Creta.

Госавтоинспекция сейчас проводит проверку по факту аварии.