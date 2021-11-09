Уфимка пожаловалась на популярный городской парк, который ночью вызывает только ужас

Фото: соцсети

Жительница уфимского Затона пожаловалась на популярный городской парк «Волна». Если днем тут гуляют люди, играют дети, перед входом в парк проводят сельскохозяйственные ярмарки, то с наступлением темноты парк больше напоминает декорацию для фильмов ужаса. Дело в том, что ту практически нет освещения. Точнее, фонари есть – но они почему-то не горят, поэтому уже вечером парк погружается в кромешную тьму.

- Парк «Волна» - здесь ужасно темно, почему фонари не включают? Страшно же гулять! – возмущается Регина А.

Фотографиями темного парка женщина поделилась на странице в соцсетях Радия Хабирова, надеясь, что на эту проблему обратят внимание в городской администрации.