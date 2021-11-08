В Башкирии перед судом предстанет 54-летний житель Мелеуза, которого обвиняют в убийстве своего знакомого, совершенном 13 лет назад

На время следствия подозреваемого отправили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году за дело снова взялись следователи, которые провели новые экспертизы, изучили материалы, заново допросили знакомых и родственников погибшего. Во время допросов одна из приятельниц убитого начала сильно нервничать, а когда следователи стали проверять ее алиби то выяснили, что в то время она сожительствовала с еще одним приятелем убитого. Во время очередного допроса со свидетельницей удалось установить психологический контакт, и женщина призналась, что это ее бывший сожитель расправился с мужчиной во время ссоры. В тот день все вместе они выпивали в гостях у потерпевшего. Захмелев, он стал оказывать знаки внимания женщине своего приятеля, из-за чего тот, рассвирепев, взял деревянный штакетник и избил своего соперника. От полученных травм мужчина вскоре скончался, а сама свидетельница так и не рассказала ничего на допросах, опасаясь расправы от любовника.

- Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе регионального Следкома.