В Башкирии вход в крупные гипермаркеты разрешат только при наличии QR-кода

Власти Башкирии продолжают вводить новые ограничения для непривитых граждан. Если раньше без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе нельзя было попасть в торговые центры, кинотеатры и многие другие общественные места, то сейчас и вход в крупные гипермаркеты площадью более 1000 квадратных метров уже с 10 ноября тоже будет разрешен только при наличии QR-кода. Такое решение власти приняли на очередном заседании оперштаба.

Как оказалось, главы крупных городов пожаловались, что в кинотеатрах теперь почти нет посетителей, а в гипермаркетах толпятся люди, куда спокойно может попасть любой желающий. На днях власти пообещали определиться с «критериями крупных гипермаркетов», которые можно будет посещать только с сертификатом о прививке.