Хабиров показал, как будет выглядеть детский онкоцентр в Уфе

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров показал проект центра детской онкологии и гематологии – медучреждение на семь этажей будет построено в Уфе рядом с РДКБ. Возведение лечебницы софинансирует федеральный центр.

фото: Радий Хабиров // vk.com

Общая площадь онкоцентра составит 17,7 тысячи квадратных метров. По этажам будут распределены дневной стационар и блок иммунологии, отделения онкологии и гематологии, реанимации и интенсивной терапии, трансплантации костного мозга, операционный блок, криохранилище со службой трансфузиологии и лаборатории. Всего в онкоцентре планируется разместить почти 100 коек для пациентов.

По статистике врачи ежегодно выявляют в Башкирии около 130 детей со злокачественными новообразованиями. Под наблюдением в республике сейчас находится более 850 несовершеннолетних с онкологией.