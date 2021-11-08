В Башкирии суд вынес приговор бывшему фсиновцу, который брал взятки и сбывал наркотики в колонии

Бывший сотрудник ФСИН вернется в колонию после увольнения, но уже в качестве заключенного

В башкирском городе Салавате 24-летнего экс-сотрудника ФСИН республики отправили в колонию строгого режима за превышение должностных полномочий, получение взяток и сбыт наркотиков в тюрьме. Об этом сообщил региональный СК.

Суд установил, что бывший младший инспектор исправительной колонии №2 с октября 2020 по январь 2021 года получал взятки от заключенных, а взамен покупал и приносил им мобильные телефоны и наркотики. Услуги фсиновца стоили от 2,5 до 15 тысяч рублей – в зависимости от стоимости проносимого товара. Обвиняемый успел «заработать» таким образом 34 тысячи рублей.

– В январе 2021 года при попытке пронести наркотические средства на территорию исправительного учреждения обвиняемый был задержан отделом безопасности колонии, – передали в СК РБ. – В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий […] были выявлены другие преступные факты.

Подсудимый признал вину в преступлениях и был уволен со службы. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему нужно будет выплатить штраф в 150 тысяч рублей.