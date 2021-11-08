Жительницу Башкирии оштрафовали за возбуждение ненависти в соцсетях

На женщину завела административное дело прокуратура

Жительницу Стерлибашевского района Башкирии оштрафовали за экстремистское высказывание в соцсетях. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В мае текущего года 40-летняя женщина опубликовала на своей странице «ВК» два поста с «негативными высказываниями относительно национальной принадлежности». После этого прокуратура завела на нее «административку» по статье о «возбуждении ненависти либо вражды».

Дело дошло до суда, который оштрафовал обвиняемую на пять тысяч рублей. Экстремистские материалы в итоге были удалены со страницы женщины.