В Башкирии инспекторы в лесу нашли внедорожник с трупами косуль в багажнике

Фото: Общество охотников Башкирии

В охотничьих угодьях неподалеку от Стерлитамака инспекторы обнаружили внедорожник. В окровавленном багажнике лежали трупы двух застреленных самцов косуль. На место происшествия немедленно прибыли государственный охотничий инспектор Минэкологии Башкирии, полиция и ветеринары. Вскоре по номеру автомобиля удалось вычислить личности браконьеров и задержать их.

- Место отстрела также обнаружено, ведутся доследственные действия, - сообщили в Обществе охотников Башкирии.

Отметим, что штраф за незаконный отстрел самцов косули начинается от 120 тысяч рублей. За убитую самку браконьерам грозит штраф в 200 тысяч рублей, а также обязательные работы и даже лишение свободы сроком до 2 лет.