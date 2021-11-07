Дождь со снегом и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии в первый рабочий день

Погода в ноябре напоминает о приближающейся зиме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 8 ноября, в первый рабочий день погода точно не порадует жителей Башкирии. Ночью по прогнозу синоптиков ожидает дождь со снегом, а также заморозки до -5. Утром дороги покроются льдом, поэтому водителей просят быть максимально осторожными и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Днем в республике слегка распогодится. Ожидается переменная облачность, а температура воздуха прогреется до +5 градусов. А вот шквалистый ветер и не думает утихать, а наоборот усилится до 20 метров в секунду.

В Уфе характер погоды существенно не изменится. Будет пасмурно, но преимущественно без осадков, лишь ночью выпадет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +4, а скорость юго-западного ветра составит 6-13 метров в секунду.