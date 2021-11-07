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Общество7 ноября 2021 13:17

В Башкирии прекращены поиски молодой женщины, убежавшей от матери на прогулке

Как сообщили в полиции, Язгуль Юлуева нашлась живой и невредимой
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии прекращены поиски 29-летней жительницы деревни Яратово Баймакского района. 4 ноября Язгуль Юлуева отправилась на прогулку с матерью, но неожиданно вырвалась и убежала в неизвестном направлении. Поскольку молодая женщина нуждалась в постоянном контроле и медицинской помощи из-за серьезного заболевания, мать Язгуль немедленно обратилась в полицию.

К счастью, все обошлось благополучно. Как сообщили в МВД по Башкирии, молодую сельчанку нашли живой и невредимой и вернули ее родственникам. Где все это время пряталась беглянка, в полиции уточнять не стали.