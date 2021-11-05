В Уфе пропала 16-летняя девушка с необычным именем

Волонтеры «Лиза Алерт» отметили, что Христу может находиться в любом районе города.

3 ноября 2021 года в Уфе пропала 16-летняя Христу Фианда Драговна. Известно, что школьница проживала в коллективных садах УМПО №40. В день пропажи вышла из дома и не вернулась. Близкие обратились в полицию и к волонтерам за помощью.

Девушка нуждается в медицинской помощи – она инвалид по слуху, глухонемая.

Волонтеры «Лиза Алерт» отметили, что Христу может находиться в любом районе города.

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы черные длинные, глаза черные.

Была одета в длинный черный пуховик, серые спортивные штаны, черные кроссовки, белую вязаную шапку, красно-черный шарф.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить на горячую линию поисковиков по телефону 8 (800) 700-54-52.