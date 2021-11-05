В Башкирии сразу четыре человека за сутки погибли в пожарах

В также рассказали, что с начала года в республике в огне погибли 217 человек.

За минувшие сутки в Башкирии пожары унесли жизни сразу четырех человек. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

В селе Магаш Архангельского района при пожаре погибли 62-летний мужчина и 68-летняя женщина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печи.

В Уфе в пожаре было найдено тело мужчины. Обстоятельства ЧП и личность погибшего устанавливаются.

И третий пожар произошел в селе Ишимово Ишимбайского района. Здесь спасатели после тушения нашли погибшего 55-летнего местного жителя.

В ведомстве также рассказали, что с начала года в республике в огне погибли 217 человек.