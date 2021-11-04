Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 ноября 2021 20:03

В Уфе прекращены поиски без вести пропавшего 15-летнего подростка

Молодой человек ушел из дома два дня назад и перестал выходить на связь
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» в своих социальных сетях объявили о прекращении поисков 15-летнего подростка из Уфы. Молодой человек бесследно пропал еще 2 ноября – он просто вышел из дома и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже, а затем к поискам подключились и добровольцы.

Поиски 15-летнего парня продолжались двое суток. К счастью, молодого человека удалось найти живым и здоровым. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» не стали разглашать подробности его пропажи и обстоятельств нахождения, ссылаясь на внутренние правила группы. Они лишь написали краткий отчет: «найден, жив».