Жители уфимского микрорайона жалуются на нашествие бездомных

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На днях жители многоэтажки по улице Софьи Перовской в Уфе пожаловались главе Башкирии на нашествие бездомных. В комментариях под одним из постов Радия Хабирова в социальных сетях местная жительница, по всей видимости, не впервые пишет о том, как лица без определенного места жительства «продолжают гулять» на остановке «Школа МВД».

- На территории «Байрама», на остановке МВД по улице С. Перовской, бомжи так и продолжают гулять, - пишет женщина. Для подтверждения своих слов она прикрепила к записи фотографию и короткий видеоролик. На кадрах видно, как во дворе обычной многоэтажки собрались, судя по всему, подвыпившие бездомные.

На обращение жительницы микрорайона отреагировали сотрудники администрации Кировского района Уфы, которые «передали» сообщение в службы района.