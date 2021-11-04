Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 ноября 2021 18:51

Жители уфимского микрорайона жалуются на нашествие бездомных

По словам горожан, лица без определенного места жительства буквально захватили один из дворов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На днях жители многоэтажки по улице Софьи Перовской в Уфе пожаловались главе Башкирии на нашествие бездомных. В комментариях под одним из постов Радия Хабирова в социальных сетях местная жительница, по всей видимости, не впервые пишет о том, как лица без определенного места жительства «продолжают гулять» на остановке «Школа МВД».

- На территории «Байрама», на остановке МВД по улице С. Перовской, бомжи так и продолжают гулять, - пишет женщина. Для подтверждения своих слов она прикрепила к записи фотографию и короткий видеоролик. На кадрах видно, как во дворе обычной многоэтажки собрались, судя по всему, подвыпившие бездомные.

На обращение жительницы микрорайона отреагировали сотрудники администрации Кировского района Уфы, которые «передали» сообщение в службы района.