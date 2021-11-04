Жители Уфы массово жалуются на нехватку автобусов на популярном городском маршруте

Фото: Рустем Ахунов

С недавних пор жители Уфы стали массово жаловаться на нехватку автобусов на маршруте №110 «Автоцентр ВАЗ – Аэропорт». Свои обращения они оставляют в комментариях под постами главы Башкирии Радия Хабирова и в официальной группе государственного перевозчика «Башавтотранс».

- С автобусами вообще жуть устроили! В аэропорт всегда курсировали круглосуточно, а теперь последний автобус 110 маршрута из Черниковки едет в 8 вечера! А если самолет вечерний или ночной? Как будто сговор какой-то с таксистами. Это издевательство! Транспортом теперь в Уфе занимаются абсолютные непрофессионалы! Мягко говоря, - пишет в одном из таких обращений жительница башкирской столицы. К слову, ее комментарий набрал 39 «лайков» - таким образом подписчики Хабирова в соцсетях выразили согласие с женщиной.

Еще одна горожанка пожаловалась в комментариях, что так и не смогла дождаться 110-го автобуса до аэропорта.

- Два часа ждала до аэропорта автобус! На такси поехала. Столица, ужас до куда вы довели! – негодует женщина в соцсетях.

На многочисленные требования разобраться в нехватке автобусов горожанам отвечали сотрудники Центра управления республикой, Минтранса Башкирии и мэрии Уфы. Удалось ли многочисленным чиновникам разрешить ситуацию, пока не известно.