В Башкирии потушили подожженный накануне мусорный полигон

Фото: vk.com/rishat_mansurov

В минувшую среду, 3 ноября, в Чишминском районе Башкирии неизвестные подожгли полигон твердых бытовых отходов в деревне Бабиково. Как сообщали тогда местные власти, к тушению свалки привлекались шесть единиц техники.

Локализовать очаги горения коммунальщики смогли практически сразу, сообщал еще вчера глава районной администрации Ришат Мансуров. На сегодняшний день ликвидация открытого горения завершена – очаги были изолированы, остается лишь небольшое тление. Оно же и является источником едкого неприятного запаха.

- После пожара еще какое-то время может быть тление. Оно же и является причиной едкого запаха, на который вчера поступали жалобы от жителей ближайших населенных пунктов. Зону горения засыпали грунтом, глиной, чтобы перекрыть доступ кислорода, тем самым прекратить горение, - рассказал Ришат Мансуров на своей странице в социальных сетях.

По данным районной администрации, за полигоном ТБО ведется постоянное наблюдение.