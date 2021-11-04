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Происшествия4 ноября 2021 8:36

В Уфе при пожаре на автостоянке около больницы погиб охранник

Двухэтажная сторожка вспыхнула в считанные минуты
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В ночь на четверг, 4 ноября, на автостоянке около уфимской больницы №22 произошел пожар. Очевидцы сообщают, что вспыхнуло здание сторожки на въезде. Сообщение о возгорании поступило в главное управление МЧС по Башкирии суть позднее полуночи.

Момент тушения пожара в небольшом двухэтажном здании очевидцы сняли на видео и прислали запись в редакцию «КП-Уфа». На кадрах видно, что к месту пожара съехались сотрудники пожарной охраны и спасатели МЧС.

По данным МЧС по Башкирии, пожар возник на территории стоянки по адресу улица Батырская, 39/2. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны потушили возгорание и обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины. Известно, что он работал охранников в одном из частных охранных предприятий башкирской столицы.