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Здоровье4 ноября 2021 10:06

Уфимский врач объяснил, почему люди заболевают после вакцинации от коронавируса

Прививка не является гарантией от болезни, но защищает от тяжелого течения
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Даже после завершенной вакцинации необходимо продолжать носить маску и соблюдать социальную дистанцию

Даже после завершенной вакцинации необходимо продолжать носить маску и соблюдать социальную дистанцию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач Демского ковид-госпиталя рассказал, почему довольно часто люди заболевают после вакцинации от коронавируса. Особенно – после введения первого компонента. По словам медика, у многих пациентов появляется ложная уверенность, что даже первая прививка надежно защищает их от заражения, но это не так.

- Предположим, человек привился первым компонентом. Иммунный ответ у него сформируется только через три недели, и в это время его организм особенно уязвим. То есть антитела еще не выработались, а человек уже начинает разгуливать по общественным местам, а то и без маски. Мол, а что, я же привился – значит, защищен! Это не так, - объясняет Фанил Шамигулов.

Врач подчеркивает, что по-настоящему человек защищен только лишь когда полностью завершил вакцинацию. Но даже и после этого нельзя пренебрегать защитной маской и соблюдением социальной дистанции.