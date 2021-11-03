На окраине Уфы неизвестные начали доставать из реки огромные трубы

На севере Уфы из реки начали доставать огромные трубы

В Уфе неизвестные начали доставать из реки Белой в районе деревне Князево огромные трубы.

О странном происшествии сообщили местные жители. Они решили обратиться с этой проблемой к главе республики Радию Хабирову.

- Рядом с поселком Князево происходит самый беспредел! Производят работы по раскопке недр нашей природы, а также вытаскивают из под реки Уфа огромные трубы. Они разбили на месте проведения работ целый палаточный городок и ведут себя крайне агрессивно. Раньше мы могли отдыхать в этом месте, рыбачить и просто проводить время с семьями на свежем воздухе! – написал на странице Хабирова местный житель Артур.

Представители Центра управления республикой ответили местному жителю, что вопрос о загадочных людях, достающих из воды песок и трубы передан на рассмотрение «профильных служб».