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Общество3 ноября 2021 12:14

На окраине Уфы неизвестные начали доставать из реки огромные трубы

Жители деревни Князево забили тревогу
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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На севере Уфы из реки начали доставать огромные трубы

На севере Уфы из реки начали доставать огромные трубы

В Уфе неизвестные начали доставать из реки Белой в районе деревне Князево огромные трубы.

О странном происшествии сообщили местные жители. Они решили обратиться с этой проблемой к главе республики Радию Хабирову.

- Рядом с поселком Князево происходит самый беспредел! Производят работы по раскопке недр нашей природы, а также вытаскивают из под реки Уфа огромные трубы. Они разбили на месте проведения работ целый палаточный городок и ведут себя крайне агрессивно. Раньше мы могли отдыхать в этом месте, рыбачить и просто проводить время с семьями на свежем воздухе! – написал на странице Хабирова местный житель Артур.

Представители Центра управления республикой ответили местному жителю, что вопрос о загадочных людях, достающих из воды песок и трубы передан на рассмотрение «профильных служб».