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Происшествия3 ноября 2021 6:30

Подозреваемый в преступлении покончил с собой после операции в уфимской больнице

Мужчина был заподозрен в обороте незаконных веществ
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: yandex.ru/maps

Фото: yandex.ru/maps

Ночью 2 ноября подозреваемый в преступлении покончил с собой после операции в уфимской больнице №13. Как сообщил собственный источник информационному агентству «ЕАН», ранее мужчину задержала полиция. Он был заподозрен в обороте запрещенных веществ.

Подозреваемый после задержания попытался свести счеты жизнью, но его своевременно госпитализировали.

– Пациент поступил после попытки суицида в тяжелом состоянии. Его прооперировали. Был в реанимации после наркоза, однако сумел вырваться, – рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Мужчина совершил вторую попытку самоубийства, однако в этот раз его спасти не удалось. Тело подозреваемого было найдено возле больницы.

Напомним, весной в селе Нагайбаково Бакалинского района Башкирии произошел жуткий случай убийства и суицида.