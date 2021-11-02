Уфимскому аэропорту из-за тумана в Москве пришлось задержать два самолета

Туман в Москве стал причиной задержки двух вылетов из Уфы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 2 ноября, уфимскому аэропорту из-за густого тумана в Москве пришлось задержать два рейса. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе авиаузла.

– Были задержаны вылеты двух рейсов в Москву более чем на 2 часа. Пассажирам предоставили горячее питание, прохладительные напитки, – передали в воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, пассажирские лайнеры должны были вылететь в Москву в 7:00 и 7:55 – в итоге время сместилось на 12:23 и 14:30.

Еще два самолета, выполнявшие рейсы из Питера и Москвы в Оренбург, где так же туманно, были вынуждены сесть на запасных аэродромах Уфы. Задержек, вызванных метеоусловиями в самой башкирской столице, нет.