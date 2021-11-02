17 депутатов башкирского парламента не привились от коронавируса

Среди депутатов башкирского парламента есть «убежденные антипрививочники», не вакцинировавшиеся от коронавируса, но их «единицы». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Напомним, 22 октября председатель республиканского заксобрания отчитал депутатов, не прошедших вакцинацию против COVID-19. По словам Толкачева, прививку тогда не сделали 22 человека. Он пригрозил не пускать на заседания тех, кто отказывается от процедуры. После критики со стороны Толкачева вакцинировались пятеро народных избранников.

– На данный момент остается 17 непривитых депутатов, из них десять человек переболели менее полугода назад. Постепенно мы приближаемся к 90 процентам привитых. […] Есть те, кому прививку пока делать нельзя по медицинским показаниям. Убежденных антипрививочников, до которых мы пока не можем достучаться, единицы. Но я надеюсь, что и они последуют примеру своих коллег, – сказал председатель башкирского парламента.

Константин Толкачев добавил, что сейчас в Госдуме рассматривается вопрос о переводе невакцинированных депутатов на удаленный режим работы. Он не исключил, что парламент так же «будет вынужден» отправить народных избранников без прививки на «дистанционку» во время публичных мероприятиях.