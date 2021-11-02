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Общество2 ноября 2021 11:24

Среди депутатов башкирского парламента есть убежденные антипрививочники

Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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17 депутатов башкирского парламента не привились от коронавируса

17 депутатов башкирского парламента не привились от коронавируса

Среди депутатов башкирского парламента есть «убежденные антипрививочники», не вакцинировавшиеся от коронавируса, но их «единицы». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Напомним, 22 октября председатель республиканского заксобрания отчитал депутатов, не прошедших вакцинацию против COVID-19. По словам Толкачева, прививку тогда не сделали 22 человека. Он пригрозил не пускать на заседания тех, кто отказывается от процедуры. После критики со стороны Толкачева вакцинировались пятеро народных избранников.

– На данный момент остается 17 непривитых депутатов, из них десять человек переболели менее полугода назад. Постепенно мы приближаемся к 90 процентам привитых. […] Есть те, кому прививку пока делать нельзя по медицинским показаниям. Убежденных антипрививочников, до которых мы пока не можем достучаться, единицы. Но я надеюсь, что и они последуют примеру своих коллег, – сказал председатель башкирского парламента.

Константин Толкачев добавил, что сейчас в Госдуме рассматривается вопрос о переводе невакцинированных депутатов на удаленный режим работы. Он не исключил, что парламент так же «будет вынужден» отправить народных избранников без прививки на «дистанционку» во время публичных мероприятиях.