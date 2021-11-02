В Уфе без вести пропал 15-летний подросток

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Рамазана Гильмиева. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

Юноша ушел из дома сегодня, 2 ноября, и не вернулся. Обстоятельства исчезновения подростка пока неизвестны.

Приметы: рост – 160 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Одет в куртку с капюшоном, спортивный костюм и кроссовки – все черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении Рамазана Гильмиева, просят обратиться по номеру телефона 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.