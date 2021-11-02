В Башкирии 19-летний водитель насмерть сбил лошадь и попал в больницу

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 2 ноября, в Федоровском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил лошадь. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло на 38 километре автодороги Мелеуз-Федоровка. Там 19-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» допустил наезд на лошадь, а затем вылетел в кювет.

Животное от полученных травм погибло на месте. Водитель выжил, но пострадал – его госпитализировали.

За последние сутки в республике не зарегистрировано ни одной автоаварии с погибшим. В еще девяти ДТП пострадали 11 человек.