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Происшествия2 ноября 2021 8:21

В Башкирии 19-летний водитель насмерть сбил лошадь и попал в больницу

Совершив наезд на животное, машина вылетела в кювет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 2 ноября, в Федоровском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил лошадь. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло на 38 километре автодороги Мелеуз-Федоровка. Там 19-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» допустил наезд на лошадь, а затем вылетел в кювет.

Животное от полученных травм погибло на месте. Водитель выжил, но пострадал – его госпитализировали.

За последние сутки в республике не зарегистрировано ни одной автоаварии с погибшим. В еще девяти ДТП пострадали 11 человек.