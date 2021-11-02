Житель Башкирии ранил в лицо односельчанина из ружья

Сейчас пострадавший находится в больнице.

30 октября вечером в Караиделе произошло ЧП – местный житель ранил 28-летнего сельчанина из огнестрельного ружья. Известно, что выстрел был произведен из охотничьего ружья 12 калибра.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. К одному из местных жителей пришли несколько человек, чтобы разобраться. А тот, встречая оппонентов, вышел с ружьем, а потом выстрелил в человека, который стоял в стороне и не принимал участия в конфликте.

Сейчас пострадавший находится в больнице.