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Происшествия2 ноября 2021 7:17

Житель Башкирии ранил в лицо односельчанина из ружья

28-летний мужчина был доставлен в больницу
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

30 октября вечером в Караиделе произошло ЧП – местный житель ранил 28-летнего сельчанина из огнестрельного ружья. Известно, что выстрел был произведен из охотничьего ружья 12 калибра.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. К одному из местных жителей пришли несколько человек, чтобы разобраться. А тот, встречая оппонентов, вышел с ружьем, а потом выстрелил в человека, который стоял в стороне и не принимал участия в конфликте.

Сейчас пострадавший находится в больнице.