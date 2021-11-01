Четверых уфимцев будут судить за организацию нелегального игрового бизнеса

Организатор нелегального клуба и его технический специалист скрылись от следствия Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Уфе по уголовной статье о незаконной организации азартных игр будут судить преступную группу из четырех человек. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, в 2018 году на территории башкирской столицы действовала группировка, в которую входили шесть человек. Все они занимались организации нелегального игрового бизнеса. Для этого главарь арендовал помещение в многоквартирном жилом доме на улице 50 лет СССР.

– Для проведения игр были приобретены компьютеры, на которые было установлено специальные программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. Организатор вовлек в преступную деятельность пятерых человек для работы кассиром, администратором, системным администратором, а также техническим специалистом и охранником игрового клуба, – передали в СК РБ.

Нелегальный игровой клуб работал до тех пор, пока него не накрыли сотрудники МВД. Правоохранительные органы изъяли все оборудование.

Четверо обвиняемых частично признали вину в преступлении, а вот еще двое фигурантов – организатор и технический специалист – смогли скрыться от следствия. Сейчас они находятся в розыске. Дело против них выделено в отдельное расследование.