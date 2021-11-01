В Башкирии ожидается похолодание до -15 градусов

Повышение температуры воздуха ожидается в конце недели Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Башкирии температура воздуха будет колебаться от +1 днем до -15 ночью. Такие перепады вызваны смещением арктического антициклона. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

3-4 ноября по республике прогнозируется ночное похолодание до -5, -10°, местами подморозит до -15°. Днем 3 ноября столбики термометров не поднимутся выше +1°, а 4 ноября будет чуть теплее – +4, -1°.

– Ожидается погода без существенных осадков, днем 4 ноября по северу республики возможны небольшие осадки. Ночью и утром местами на дорогах гололедица, – передали специалисты.

В конце недели повысится вероятность осадков различной интенсивности. На этом фоне поднимется температура воздуха.

Несмотря на ночные похолодания, первая декада ноября будет теплой – в среднем на 4° выше нормы.