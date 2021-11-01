Сегодня в Уфе будет открыт новый мост через реку Белую

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Сегодня, 1 ноября, на 12:00 в Уфе запланировано торжественное открытие моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии добавили, что движение машин по сооружению так же предполагается пустить сегодня.

Строительство нового Бельского моста между двумя существующими началось еще в середине 2019 года. Его общая протяженность составляет 688 метров. По нему будет организовано трехполосное одностороннее движение на выезд из Уфы. Власти рассчитают, что новый мост разгрузит транспортный поток и избавит жителей от пробок на южных воротах. После того как вставка будет введена в эксплуатацию, движение по старому арочному мосту 1956 года закроется на реконструкцию – там необходимо укрепить опоры и заменить пролетное строение.